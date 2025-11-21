Evrim Akın'ın Alemin Kralı'ndaki rol arkadaşı Yağmur Ün: Bazı yüzler zamanla değişmez sadece maskeleri düşer
Oyuncu Evrim Akın hakkında eski rol arkadaşları ve çalışma arkadaşlarının başlattığı iddialar zinciri, her geçen gün yeni bir isimle büyüyor. 'Bez Bebek'teki eski rol arkadaşı Asena Keskin'in açıklamaları gündem olmuştu. Son olarak, Akın ile "Alemin Kralı" dizisinde birlikte rol alan Yağmur Ün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tartışmalara dahil oldu.
2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.
"BU KADIN BENİM ÜVEY ANNEM"
Asena Keskinci, annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.
"İLAHİ ADALET, ETTİĞİNİ BULMA YA DA NEYSE"
Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.
Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Yağmur Ün de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.