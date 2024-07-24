Evrim Alasya fotoğrafı görünce ağlamaya başladı

Gain ekranlarında yayınlanan ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat' programına konuk olan Evrim Alasya, yayın sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

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Evrim Alasya fotoğrafı görünce ağlamaya başladı - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle herkesi kendine hayat bırakan Evrim Alasya, ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat' programına konuk oldu.

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Evrim Alasya fotoğrafı görünce ağlamaya başladı - Resim : 2

Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Evrim Alasya, bir anda kardeşinin fotoğrafını görünce konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı.

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Evrim Alasya fotoğrafı görünce ağlamaya başladı - Resim : 3

'O BENİM CANIM'

Ünlü oyuncu, “Bilmiyorum neden böyle oldum? O benim canım. Her anlamda yanında olmaya çalıştığım tek kardeşim. Aile çok önemli benim için. Daha ötesi yok. Konu aile olunca böyle duygulandım" dedi.

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Evrim Alasya fotoğrafı görünce ağlamaya başladı - Resim : 4

Bunun üzerinde Evrim Alasya "Yakın dönemde bir şey mi yaşadın?" sorusuna "Yok hayır. Konu aile olunca böyle oldum" yanıtını verdi.