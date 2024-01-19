Evrim Alasya: Hepimizin hayatında Kızılcık Şerbeti'nden karakterler var

Cuma günleri Show ekranlarından yayınşanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, Kadın Dayanışması etkinliği öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

"HİKAYE SEYİRCİDE KARŞILIK BULDU"

Rol aldığı dizinin başarısından bahseden Alasya, "Bir hikayedeki sıkıntıyı anlatırken, bunun yanlışını da, doğrusunu da anlatıyorsunuz çünkü hikaye böyle anlatılır. Bu hikaye seyircide çok karşılık buldu" ifadelerini kullandı. 44 yaşındaki oyuncu, "Seyirciye dokunduk, hepimizin hayatında Kızılcık Şerbeti'nden karakterler var. Evimizin içinde var, iş yerimizde var, akrabalarımız arasında var, var da var" dedi.

"AKRABALARI SEÇMEK ELİMİZDE DEĞİL"

Ünlü isim, "Benim kendi ailem içimde bir Kıvılcım var, Alev var, Sönmez var, hepsinden var. Akrabalarınızı seçemiyorsunuz, bu sizin elinizde değil" açıklamasını yaptı.