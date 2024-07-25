Evrim Alasya: Psikolojik şiddete maruz kaldım!

PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

"Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" cevabını verdi.