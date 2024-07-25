Evrim Alasya: Psikolojik şiddete maruz kaldım!

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Güneşin Kızları, Kırmızı Oda, Akrep ve Kızılcık Şerbeti gibi birbirinden iddialı dizilerdeki oyunculuk yeteneğiyle kendine hayran bırakan Evrim Alasya, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.
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Evrim Alasya, konuk olduğu programda, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna yanıt verdi.
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PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
"Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" cevabını verdi.
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"EVLİLİK HAYALİ KURMADIM"
Evliliğe bakış açısı hakkında ise 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusu, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" açıklamasını yaptı.