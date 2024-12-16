Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı

"EGOMUN KIRILDIĞI BİR DÖNEMDEYİM, AŞK VAR"

Aşka inandığını vurgulayan güzel oyuncu, "Aşka inanıyorum. Bu hayatı yaşanabilir kılan tek şey aşk. Ben mesleğime de çok aşık bir insanım. Evrim'in egosunu aşktan başka hiçbir şey kıramadı. Aşk duygusu geldiği zaman sınırları zorlarsın. Şu an egomun kırıldığı bir dönemdeyim. Aşk var." ifadelerini kullandı.