Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı
Hürriyet'in Youtube kanalında Hakan Gence'ye konuk olan Evrim Alasya özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
‘Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, aynı zamanda ‘Aşk Biter mi? tiyatro oyununda rol arkadaşı Kerem Alışık’la da aşk yaşıyor.
'Aşk Biter Mi?' oyunuyla ilgili konuşan Alasya, "Aşk Biter Mi? Kerem'in fikri ve hayali. Kerem şairlerin gerçek hikayelerinden yola çıkarak bir kadın ve erkeği buluşturuyor. Kendi aşk tartışmaları üzerinden bildiğimiz şiirlerin hangi hikayelerden çıktığını izliyor. Kerem'in hayali olması çok önemli." dedi.
"EGOMUN KIRILDIĞI BİR DÖNEMDEYİM, AŞK VAR"
Aşka inandığını vurgulayan güzel oyuncu, "Aşka inanıyorum. Bu hayatı yaşanabilir kılan tek şey aşk. Ben mesleğime de çok aşık bir insanım. Evrim'in egosunu aşktan başka hiçbir şey kıramadı. Aşk duygusu geldiği zaman sınırları zorlarsın. Şu an egomun kırıldığı bir dönemdeyim. Aşk var." ifadelerini kullandı.
ALDATILMA İTİRAFI
Aldatıldığı itiraf eden Evrim Alasya, "Aldatıldım ve yakaladım. Bir mesajla yakaladım. Mesajla yakaladığım da oldu, üçüncü kişinin bana ulaştığı durumlar da oldu." açıklamasında bulundu.