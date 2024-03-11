Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı
Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıyıp eve gelmesi üzerine herkese büyük şok yaşatmıştı. Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya sosyal medya hesabından yeni bölüm ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde herkesten gizleyerek Görkem'in evli abisi ile imam nikahı kıyarak eve gelmesi ve tesettüre girmesi üzerine herkes şaşkına dönmüştü.
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54. bölümün finalinde Kıvılcım'ın kızı Çimen'e nasıl tepki vereceği ise en çok merak edilen konulardan biri olmuştu.
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Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabından herkesin merakını gideren bir paylaşımda bulundu.
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Alasya Instagram'da, ''Çimen'i paraladıktan sonra yemek arasında kendime gelmeye çalışıyorum, benden foto isteyenlere duyurulur'' yazdı. Birçok dizisever Evrim Alasya'nın bu paylaşımına, ''içimize su serpildi, Çimen dayağı yemiş belli ki'' yorumları yapıldı.