Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıyıp eve gelmesi üzerine herkese büyük şok yaşatmıştı. Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya sosyal medya hesabından yeni bölüm ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

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Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde herkesten gizleyerek Görkem'in evli abisi ile imam nikahı kıyarak eve gelmesi ve tesettüre girmesi üzerine herkes şaşkına dönmüştü.

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Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı - Resim : 2

54. bölümün finalinde Kıvılcım'ın kızı Çimen'e nasıl tepki vereceği ise en çok merak edilen konulardan biri olmuştu.

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Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı - Resim : 3

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabından herkesin merakını gideren bir paylaşımda bulundu.

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Evrim Alasya'dan herkesin içine su serpen 'Çimen' paylaşımı - Resim : 4

Alasya Instagram'da, ''Çimen'i paraladıktan sonra yemek arasında kendime gelmeye çalışıyorum, benden foto isteyenlere duyurulur'' yazdı. Birçok dizisever Evrim Alasya'nın bu paylaşımına, ''içimize su serpildi, Çimen dayağı yemiş belli ki'' yorumları yapıldı.