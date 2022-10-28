Evrim Alasya'dan 'Kızılcık Şerbeti' ve Kıvılcım Arslan yorumu...
ShowTV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekran macerasına başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında Evrim Alasya da var. Evrim Alasya diziyle ilgili "İzleyicilere çok bizden bir hikâye anlatıyoruz" diyor. Alasya dizide Kıvılcım Arslan karakterini canlandırıyor.
Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu Evrim Alasya 'Kıvılcım Arslan' karakterinde. Dizide aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocuklarının ani evliliğiyle bir araya gelmeleri işlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular yer alıyor.
Evrim Alasya dizinin yayına girmesinden önce Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı.
Alasya diziyle ilgili şu yorumu yapıyor: "Bu projeyi değerlendirirken hikâyenin çok içimizden ve toplumsal olarak yüzleşmemiz gereken bir hikâye olması açıkçası beni çok heyecanlandırdı. 'Kıvılcım' karakterini bu hikâyenin içinde önyargılarını, kabullerini kırması gereken katı bir karakter olarak görüyoruz. Süreç içinde kabuğunun nasıl kırıldığını, nasıl değişip dönüştüğünü izleyeceğiz. Bu hikâyede ‘Kıvılcım’ beni çok heyecanlandırdığı için bu projenin içindeyim"
Evrim Alasya, 'Kıvılcım Arslan' karakteri için de şu yorumlar yapıyor: ‘Kıvılcım’ zor bir kadın. Çünkü sert, köşeli ve katı kuralları olan bir kadın. Birçok konuda ön yargılı. Çocuklarını da öyle yetiştirmek için çok çaba sarf etmiş, ama hepimiz gibi kabullerinden vazgeçmeyerek doğru bildiklerini yıkmamak için direniyor. Tabii ki hayatın hepimize yaptığı gibi 'Kıvılcım’ın kabuğu nasıl kırılacak, içinden ne çıkacak ilerleyen bölümlerde hepimiz göreceğiz. Şimdilik kendini koruyan bir 'Kıvılcım' var.
SPORUN ETKİSİ NE OLDU?
Evrim Alasya "Lisanslı bir jimnastik sporcusuydunuz. Sporcu kişiliğinizin oyunculuğunuza ne gibi katkıları oldu?" sorusuna da şu yanıtı vermiş:
Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim.