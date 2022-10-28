Evrim Alasya'dan 'Kızılcık Şerbeti' ve Kıvılcım Arslan yorumu...

SPORUN ETKİSİ NE OLDU?

Evrim Alasya "Lisanslı bir jimnastik sporcusuydunuz. Sporcu kişiliğinizin oyunculuğunuza ne gibi katkıları oldu?" sorusuna da şu yanıtı vermiş:

Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim.