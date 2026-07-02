Evrim Alasya'dan tatil pozları
SHOW TV ekranlarındaki 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Evrim Alasya, uzun ve yorucu geçen sezonun ardından dinlenme dönemine girdi.
Elele Online
Oyuncu Evrim Alasya, rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.
Balıkesir'de tatil yapan 46 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
SEZON ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR
Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.
Evrim Alasya, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.