Evrim Alasya'dan tatil pozları

SHOW TV ekranlarındaki 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Evrim Alasya, uzun ve yorucu geçen sezonun ardından dinlenme dönemine girdi.

Evrim Alasya'dan tatil pozları
Elele Online

Elele Online

Oyuncu Evrim Alasya, rol aldığı dizinin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.

Balıkesir'de tatil yapan 46 yaşındaki oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.Evrim Alasya'dan tatil pozları - Resim : 1

SEZON ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR

Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.Evrim Alasya'dan tatil pozları - Resim : 2

Evrim Alasya, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.Evrim Alasya'dan tatil pozları - Resim : 3