Ex aşktan next oldu! Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi

Ex'ten next olur mu, olmaz mı tartışmasına açıklık getiren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl ayrılıklarının ardından evlendi. 52 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck 20 yıl önce birlikteliklerini sürpriz bir ayrılıkla sonlandırmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen çift, beraberliklerini bu kez nikah masasını taşıdı.

Beniffer olarak anılan Lopez ve Afleck çifti, Nisan ayında nişanlandıklarını açıkladıktan sonra 16 Temmuz'da Küçük Beyaz Şapel'in koridorunda yürüdüler. Jennifer Lopez, haber bültenine şunları yazarak sevincini paylaştı: "Başardık. Aşk güzeldir. Aşk kibardır. Ve aşkın sabırlı olduğu ortaya çıktı… Dün gece Vegas'a uçtuk, dört çiftle birlikte evlilik için sıraya girdik, hepsi de aynı yolculuğu düğün başkentinde yaptı.

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Lopez, düğünlerine dair ise şu cümleleri yazdı: "Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Jennifer Lopez, düğünü için iki farklı elbise giyindiği ortaya çıktı. İlk gelinliği, kalp yakalı, korseli balık modeli kuyruklu, Zuhair Murad imzalı dantelli omuzları açık uzun kollu bir gelinlik. İkinci elbisesi ise; kapitone dokulu beyaz kolsuz bir kayık yaka elbise.

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People'ın haberine göre Jennifer Lopez, Affleck'in soyadını kullanmayı planladığını söyledi. Hatta haber bülteninde paylaştığı resimleri "Bayan Jennifer Lynn Affleck" şeklinde imzasıyla paylaştı.