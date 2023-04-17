Ex'ten, next olur mu? Eski sevgililer dudak dudağa görüntülendi!

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Shawn Mendes ile Camila Cabello, 2021 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Sürpriz ayrılığın üzerinden bir seneden fazla zaman geçmişken Coachella'da bir araya gelen eski sevgililer, kimseye aldırış etmeden öpüşmeleriyle kafa karıştırdı.

24 yaşındaki Shawn ve 26 yaşındaki Camila, California festivali sırasında kalabalığın arasında birçok kez dudaklarını birbirine kenetlerken görüldü.

Camila Cabello, 2019 yılında meslektaşı Shawn Mendes ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pandemi dönemini Cabello ile birlikte geçiren Mendes, Access Hollywood'a samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı, Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıklamıştı.

YOKSA YENİDEN AŞK MI?

Belki de yakında müzik dünyasının iki ünlüsünü bu yüzden daha çok konuşuyor olacağız. Çünkü bir klipte senaryo gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan iki genç ünlü, bir yıl önce hayranlarını üzen ayrılık kararını açıklamışlardı.Ama önceki gün tekrar bir araya geldiler ve kafalarda kocaman soru işaretleri yarattılar: Yoksa aşk yeniden mi?