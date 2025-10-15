Eylül ayında anne olan Meriç Aral Keskin'den oğluyla ilk paylaşım: "Güneş'in 40'ı çıktı"

"Medcezir" ve "Sandık Kokusu" gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu Meriç Aral ile meslektaşı Serkan Keskin, beş yıllık ilişkilerini Eylül 2024'te evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birlikteliklerini çocukla pekiştiren çift, geçtiğimiz Eylül ayında ilk çocukları olan Güneş'e kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çiçeği burnunda anne Meriç Aral, doğumdan günler sonra, bebeğiyle çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, yeni gönderisine duygusal bir not düşerek, "Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş’in 9 ay + 40 gün + 41 kere" ifadelerini kullandı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in mutlu evlilikleri ve ebeveynlik serüvenleri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.