EYT ile emekli olan ünlü sunucu Özlem Yıldız: Para harcarken ellerim titriyor

25 yıldır sunuculuk ve mankenlik yapan Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Harcamalar konusunda titiz davrandığını söyleyen Yıldız, ilişkisi hakkında da konuştu.

"İndirimleri takip ediyorum"

Ünlü isim, “İndirimleri takip ediyorum. Para kazanan insanlar, indirimi takip eder. İki haftadır yurtdışındaydım. Okullar açılınca döndük. Buraya önce dişçi için geldim sonra cilt bakımımı yaptırdım. Daha çok parayı makyaj ve temizlik ürünlerine yani bakım kremlerine harcıyorum” dedi.

"12 bin TL emekli maaşı alıyorum"

Yıldız, “Sizin lüks yaşadığınızı hiç görmedik” diyen muhabirlere şu yanıtı verdi: “EYT’liyim, emekli olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor.”