EYT'den emekli olan Hamdi Alkan emekli maaşını açıkladı

Cem Yılmaz, Ebru Gündeş, Ebru Şallı, Demet Şener gibi ünlü isimlerden sonra Hamdi Alkan da EYT'liler listesine katıldı. Bir etkinlik çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan yönetmen Hamdi Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak. Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım bu gün. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.

EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

EYT'ten emekli olan 56 yaşındaki ünlü isim, "7600 TL maaş alıyorum" açıklamasını yaptı.