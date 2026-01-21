Ezgi Eyüboğlu: Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar

Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYA KULLANCISINA YANIT VERDİ

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi.

Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, kendisiyle alakası olmayan insanların evinden çıkanların kendi evinden çıkmış gibi yansıtıldığını ve fotoğrafının ön planda kullanıldığını savundu.

"EVİMDEN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI"

Eyüboğlu, şunları söyledi; "Benim evimden hiçbir şey çıkmadı. Benimle hiç alakası olmayan insanların evinden çıkanları, daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak. Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence."