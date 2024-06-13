Ezgi Mola: Biz de kendi gece hayatımızı odada yaşıyoruz

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2013 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünya evine giren oyuncu Ezgi Mola, kısa bir süre sonra da oğlu Can'ı kucağına almıştı.
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Oğlunun büyümesini izlemekten keyif aldığını söyleyen ve her anının keyfini çıkarmak isteyen Mola, ekranlara ara verdiğini duyurmuştu.
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Önceki akşam Ajda Pekkan'ı ilk stadyum konserinde en ön sıralardan izleyen Ezgi Mola'ya, eşinin oğlu Can'ın bakımına yardım edip etmediği soruldu.
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'BEYEFENDİ DESTEK OLUYOR MU?' SORUSUNA NET YANIT
Anneliğe çok alıştığını ve çok da sevdiğini belirten Ezgi Mola, "Beyefendi destek oluyor mu?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.