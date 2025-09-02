Ezgi Mola boşandığı eşi Mustafa Aksakallı'yla düğüne gitti
İki yıllık evliliklerine nokta koyan ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı'dan şaşırtan bir hareket geldi. Boşandıktan sonra bir araya gelen ikili, katıldıkları bir düğün organizasyonunda birlikte görüntülendi.
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023’te nikah masasına oturmuştu. Mutlu çiftin nikah şahitliğini ise yakın dostları Enis Arıkan ve Sinan Engin üstlenmişti.
Çift, evliliklerinin ardından Can adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Oğullarının dünyaya gelmesiyle birlikte, çiftin hayatında yepyeni bir dönem başladı.
Mola, bir paylaşım yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Mola, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can’dır. Onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" demişti.
İkili, boşanmanın ardından birbirleriyle görüntülenmeye devam ediyor. Aksakallı ve Mola son olarak bir düğünde görüntülendi.