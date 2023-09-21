Ezgi Mola: İleride bana 'neden böyle yaptın?' diyebilir!

Bir bebek markasının lansman yüzü olan oyuncu Ezgi Mola, hamilelik süreciyle ilgili konuştu. Mola, "Herkes tavsiye veriyor, sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor. İlk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ben de ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum" dedi.

"ONA SAYGI DUYMAM GEREKİYOR"

Bebek doğduktan sonra birlikte reklam filminde oynama fikrine sıcak bakmadığını söyleyen oyuncu "Ona saygı duymam gerekiyor, onun adına karar vermek istemem, ileride bana 'neden böyle yaptın!' diyebilir. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" dedi.

"20-25 GÜNDÜR TEKMELERİYLE TANIŞMIŞ OLDUM"

Bebeğin tekmelemeye başladığını söyleyen oyuncu "20-25 gündür tekmeleriyle tanışmış oldum, ilk tekmesinde de çok şaşırdım, bu yolculuğu onunla birlikte yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Eğleniyoruz birlikte" dedi.

"PSİKOLOJİK DESTEĞİ HER ZAMAN ALIYORDUM"

Ünlü oyuncu, "Zaman içerisinde oda hazırlığı yapacağım, o konuda biraz rahatım, psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum, bu hepimiz için önemli" dedi.