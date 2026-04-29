Ezgi Mola: Kilom yüzünden akran zorbalığına uğradım

Esra Ruşan’ın YouTube kanalında yayınlanan 'Herkes Kendine Baksın' programına konuk olan Ezgi Mola, son zamanlarda kendine yaptığı en büyük iyiliğin düzenli spor olduğunu söyledi.

"KENDİME SÖZ VERMİŞTİM"

Mola, "Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım. Bir dönem yapıyorum, bir dönem bırakıyorum. Ama geçen mayıstan beri hiç ara vermeden 4-5 gün pilates yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Sonrasında da bırakmak istemiyorum. Çünkü kendime bir söz vermiştim. Çocuğumun yanında böyle daha fit, daha iyi koşturabilecek, ona iyi ayak uydurabilecek bir hale geleyim diye. Şimdi kendime en büyük hediyeyi kendime bakarak vermeye başladım. İyi besleniyorum" dedi.

AKRAN ZORBALIĞINA UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

İşletmeci Mustafa Aksakallı’dan 2 yaşında Can adlı bir oğlu olan Ezgi Mola, çocukluk yıllarına dair da itirafta bulundu.

"İLK AKLA GELEN FİZİKİ ŞAKALAR"

Hayata hep pozitif baktığını ifade eden ünlü oyuncu, "Akran zorbalığını bu dönemde çok daha sert görüyoruz. Ben de o dönemde kalbimin kaldıramayacağı, her çocuk gibi zorbalıklara maruz kalıyordum. İlk akla gelen fiziki şakalar. Sonra şöyle bir şey yapmaya başladım. O bana ‘Dünya kadar büyüksün’ dediğinde ben ona ‘Uzay kadar büyüğüm’ diyordum ki gülsün bana. Belki o zaman beni sever. Kendi hayatını ve maruz kaldıklarını güzelleştirme çabası bana iyi geliyor. Üzücü bir şeyi, iyi bir şeye çevirmişim. Bu hoşuma gidiyor. Kendimi her halimle göstermekten hiç çekinmedim. Ben buyum" dedi.