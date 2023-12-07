Ezgi Mola minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı

Mayıs ayında dünyaevine giren oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mola minik oğlunun doktor kontrolünde çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.

Minik oğlunu doktor kontrolüne götüren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaştı.

YAKIN ARKADAŞI 'CAN' İSMİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları, 24 Kasım'da sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar yaptığı bir gafla ağzından 'Can' ismini kaçırmıştı.