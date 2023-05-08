Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı bugün evleniyor

Dört yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola bugün aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.

Nikaha 14 kişi katılacak

Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Söylentilere göre ikili bu akşam aile arasında yapılacak bir törenle evlenecek. Nikah töreninde çok kısıtlı davetli katılacak. Nikahta sadece aile ve çok yakın birkaç arkadaş yer alacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Enis Arıkan yapacak.