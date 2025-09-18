Ezgi Mola yapay zekayla hazırlanmış fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da yapay zeka akımını katıldı. Oyuncu, kendisini farklı stillerde ve alternatif versiyonlarda üretilmiş görsellerle paylaştı.

Son dönemde yapay zekâ uygulamaları, hayatın neredeyse her alanında... Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yapay zekâyla hazırlanmış fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda Ezgi Mola, farklı stillerde ve bambaşka atmosferlerde resmedildi.

Yapay zekânın sunduğu olanaklarla oluşturulan görseller, adeta oyuncunun alternatif versiyonlarını ortaya koydu.

Hatta bazı görsellerde ünlü oyuncu, Marilyn Monroe’yu anımsatan bir görünümle de takipçilerinin karşısına çıktı.