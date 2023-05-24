Ezgi Mola'dan bebek müjdesi

Ezgi Mola ve dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katıldı. Ünlü çiftten güzel haber geldi.

"SAĞLIKLA GELSİN DUAMIZ BU"

Hürriyet'in haberine göre muhabirlerle sohbet eden Ezgi Mola, bebek müjdesini verdi.

"Daha çok yeni. İsim düşünmedik. Sağlıkla gelsin duamız bu. Mustafa çok mutlu oldu. Ailemiz biliyordu. Arkadaşlarımız da muhtemelen sizden duyacaklar. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım."

NİKAHTAN KARELER PAYLAŞTI

Maçka'daki ünlü bir otelde kıyılan nikahta Ezgi Mola'nın şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Ezgi Mola Özgür Masur imzalı gelinlik giydi.