Ezgi Mola dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mola, 23 Kasım akşamı da oğullarına kavuşmuştu. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti.

Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni kare

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu kucağındayken eşi Mustafa Aksakallı'ya poz verdi. Aksakallı, eşi ve oğlunun pozuna kalp emojisi ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda minik oğlunu doktor kontrolüne götürmüş ve o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaşmıştı.