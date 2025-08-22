Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın son hali
İki yıllık işletmeci eşi Mustafa Aksakallı'dan boşanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın son halini Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te evlenmişti.
Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.
OĞLU CAN DÜNYAYA GELDİ
Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 24 Kasım'da ilk bebeğini kucağına almıştı. Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti.
BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR
Ezgi Mola ve işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, 26 Haziran tarihinde 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu.
CAN'I PAYLAŞTI
Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü isim, oğlu Can ile yeni karelerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Ezgi Mola'nın sevimli oğlu Can ile birlikte yer aldığı fotoğraflara kısa sürede beğeni geldi.