Ünlü oyuncu çocukluk aşkı ile evleniyor: Bekarlığa veda etti

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 29 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak.

"BEKARLIĞA VEDA EDEBİLİRİZ AMA DOSTLARIMIZA ASLA"

Ankara'da bir mekânı kapatan Ezgi Şenler, kız arkadaşlarına, bekarlığa veda partisi verdi.

32 yaşındaki Ezgi Şenler, duygularını; "Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla" şeklinde dile getirirken göz yaşlarını tutamadı.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ezgi Şenler, kariyerine başladığı 2016'dan bu yana; 15 sinema ve TV dizisinde rol aldı.