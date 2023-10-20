Ezgi Şenler fobisini açıkladı!

Şarkıcı Buray, 'Serçe'nin Gözyaşı' filminin galasında sevgilisi Ezgi Şenler’i yalnız bırakmadı. Gala gecesine el ele katılan ikiliden Buray, daha önce rol aldığı birkaç sette ziyaret ettiğini söylediği Şenler’e başarı dileyip, “Ezgi her işi dört dörtlük yapar. Müthiş bir iş yapacağına kuşku yok” dedi.

YENİ ALBÜM GELİYOR

17 Kasım’da 14 şarkıdan oluşan albümünün çıkacağını da sözlerine ekleyen Buray, uzun yol şarkıları yaptığını anlatıp şöyle konuştu:

BURAY: '43 ÜLKE GEZDİM'

İnsanlar seyahate çıktıklarında ‘oynat’ tuşuna bastıklarında 14 şarkı su gibi akacak ve bakacaklar yol bitmiş. Ben her tarzı dinlemek zorundayım. Rapinden metaline, arabeskten Türk halk müziğine kadar her şeyi dinlerim. Ben her şeyden dünya müziğinden beslenirim. 43 ülke gezdim. Bütün bu baharatları harmanlayıp kendi müziğime serpiştiriyorum.

EZGİ ŞENLER'İN BÖCEK FOBİSİ

"Ezgi hanım ile gitmeyi istediğiniz bir ülke var mı?" sorusu üzerine Buray’a fırsat vermeden araya giren Ezgi Şenler, böcek fobisinin olduğunu söyleyip; "Böceklerin olmadığı her yer” cevabını verdi.

Sevgilisinin bu sözleri üzerine maceraperest biri olduğunu söyleyen şarkıcı ardından “Ben biraz vahşi yaşamı ve otantik yerlere gitmeyi seviyorum. Ezgi konforlu yerleri seviyor. Önce Türkiye’ye görülecek yerlere gideceğiz, sonra dünyaya açılacağız" diye konuştu.