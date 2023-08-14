Ezhel, müziği bırakacağını açıkladı: İçiniz rahat etsin!

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen rapçi Ezhel, eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'DÜNYANIN EN TOKSİK KİTLESİNE MÜZİK YAPIYORUZ, YILDIM'

Ezhel, “Dünyanın en toksik kitlesine müzik yapıyoruz. Yıldım. Tek isteğim son bir Türkçe albüm yapabilmek. Sonra sizinle uğraşacak ne halim var ne de bu hayata bu insanları çekmeye geldim” diye konuştu.

EZHEL: İÇİNİZ RAHAT ETSİN SİZ KAZANDINIZ

Yayınladığı gönderi sonrası bir paylaşım daha yapan Ezhel, “Söz arkadaşlar iki şarkı daha yapıp bırakıcam. İçiniz rahat etsin siz kazandınız” dedi.