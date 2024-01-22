Fahriye Evcen ailesiyle gittiği kar tatilinden pozlar paylaştı

2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen ailesiyle kar tatiline çıktı.

Kar tatilinden pozlar

Okulların tatile girmesiyle beraber kar tatiline çıkan Özçivit ailesi, bu anlarını sosyal medyadan da paylaştılar. Kar kıyafetleri giyen Fahriye Evcen, pozlarına binlerce beğeni ve yorum aldı.

Burak Özçivit de oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaştı.