Fahriye Evcen-Burak Özçivit: Ailece çok heyecanlıyız

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya geldi. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan oyuncu çift önceki gün Nişantaşı'daydı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre "Özçivit, "Bugün tatildi. Fahriye ile dışarı çıkalım dedik. Uzun zaman sonra geziyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Çok vaktim olmuyor. Bir günlük boşluğu da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Evcen, muhabirlerin, "Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna, "Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" şeklinde yanıt verdi.

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