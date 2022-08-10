Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinden tepki var: Saçmalamayın, bizi rahat bırakın

Bugün internette bazı sitelerde Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in arasında sorunlar olduğu, hatta çiftin ayrılmayı düşündüğü yönünde söylentiler çıktı. Ünlü çiftten bu iddialara tepki var. TV100'ün haberine göre, çıkan haberlerden sonra yakınları ikiliyi telefon yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yakınlarına “Şu an denizdeyiz, çıkan haberler külliyen yalan” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Oyuncu çiftten bir tepki de sosyal medyadan geldi.

Burak Özçivit, Instagram hesabından, eşi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşıp "Artık saçmalamayın. Bizi rahat bırakın" mesajını paylaştı.

Aynı fotoğrafı Fahriye Evcen de paylaştı.