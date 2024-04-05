Fahriye Evcen eşi ve çocukları ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı
Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları ile yeni pozlarını paylaştı. Güzel havanın tadını çıkaran ailenin mutlu pozları dikkat çekti.
1 / 6
2017'de Burak Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen'den, eşi ve oğlu Karan ile yeni paylaşımlar geldi.
2 / 6
Evcen, Burak Özçivit ve oğulları Karan ile ormanda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
3 / 6
Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncuya yorum yağdı. Evcen, yayınladığı karelere çiçek emojisi koymakla yetindi.
4 / 6
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.