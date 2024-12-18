Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa'ya gitti. Oğulları Karan'ı da yanlarında götüren ünlü çift, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı - Resim : 1

Mutlu beraberliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

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Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı - Resim : 2

Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz haftalarda çocuklarıyla birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da tatil yapmıştı. 

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Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı - Resim : 3

Ünlü çift, tatilin rotasını tekrardan Fransa’ya çevirdi. İkili, ailecek çıktıkları tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı - Resim : 4

Evcen'in paylaştığı karelere binlerce beğeni ve "Güzel aile maşallah", "Mutluluğunuz daim olsun", "Kerem'i göremedik", "Bu aileyi seviyorum çok mutlu görünüyorlar" gibi yorumlar geldi.