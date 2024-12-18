Fahriye Evcen, Fransa Colmar tatilinden kareler paylaştı
Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa'ya gitti. Oğulları Karan'ı da yanlarında götüren ünlü çift, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Mutlu beraberliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.
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Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz haftalarda çocuklarıyla birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da tatil yapmıştı.
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Ünlü çift, tatilin rotasını tekrardan Fransa’ya çevirdi. İkili, ailecek çıktıkları tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Evcen'in paylaştığı karelere binlerce beğeni ve "Güzel aile maşallah", "Mutluluğunuz daim olsun", "Kerem'i göremedik", "Bu aileyi seviyorum çok mutlu görünüyorlar" gibi yorumlar geldi.