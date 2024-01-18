Fahriye Evcen ikinci çocuğu Kerem'i ilk kez gösterdi: İyi ki doğdun kalbim...

2023 yılında ikinci çocuğu Kerem'i dünyaya getiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlunun 1 yaş doğum gününü kutladı. Evcen, Kerem'in yüzünü ilk kez paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

'ÇİÇEK KOKULU OĞLUM BENİM'

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen oğlunun doğum gününü, ''Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.'' mesajıyla kutladı.

"BABASININ ASLANI"

Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü, "Kerem’im bugün bir yaşında. Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" mesajıyla kutladı.