Fahriye Evcen oğlu Karan'la pozunu paylaştı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatil sezonunu açtı. Bu isimlerden biri de Fahriye Evcen. Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte tatil yapan Fahriye Evcen tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise oğlu Karan ile birlikte objektif karşısına geçti.

Araba pozu

Evcen, oğlu Karan ile arabada çekildiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin paylaştığı kareye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. İşte Fahriye Evcen’in o paylaşımı…