Fahriye Evcen plaj tarzını paylaştı

Oyuncu Burak Özçivit ile 2016 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına aldı. Evcen, sıcak havaların gelmesiyle birlikte yaz sezonunu açtı.

Plaj tarzı beğenildi

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.