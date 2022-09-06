Fahriye Evcen tatil pozlarına yenilerini ekledi: "Şimdiden özlemek!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Koronavirüsü yenen Evcen, geçtiğimiz günlerde tatilini sonlandırmıştı.

BEYAZLAR İÇİNDE TEKNEDE POZ VERDİ

Yeniden annelik heyecanı yaşayan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İkinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları yeniden paylaştı. Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekerken, güzelliğine ise övgü yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi

AYRILIK İDDİALARINA YANIT GELMİŞTİ

Öte yandan ünlü çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkarmıştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına sert yanıt vermişti. "Artık saçmalamayın! Bizi rahat bırakın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le karesini paylaşmıştı.