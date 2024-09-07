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Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Evcen şimdi de lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı.
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Fahriye Evcen, yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanıştığı ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi.
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2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımı yankı uyandıran Evcen şimdilerde dolu dizgin tatil yapıyor.
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Tatil pozlarına ara vermeden devam eden Fahriye Evcen bu defa lüks villasından havuz başından paylaşımlarda bulundu.