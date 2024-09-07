Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Evcen şimdi de lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı - Resim : 1

Fahriye Evcen, yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanıştığı ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. 

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Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı - Resim : 2

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu.

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Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı - Resim : 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Her paylaşımı yankı uyandıran Evcen şimdilerde dolu dizgin tatil yapıyor.

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Fahriye Evcen tatile devam ediyor! Lüks villasından havuz başı fotoğraflarını paylaştı - Resim : 4

Tatil pozlarına ara vermeden devam eden Fahriye Evcen bu defa lüks villasından havuz başından paylaşımlarda bulundu.