Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan 1'inci sınıf oldu

Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017'de meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin görkemli düğünü İstanbul'un tarihi mekânlarından Said Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı.

Evcen ve Özçivit'in ilk çocukları Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. Çiftin ikinci oğulları Kerem ise 18 Ocak 2023'te aileye katıldı.

"YOLUN HEP AÇIK OLSUN OĞLUM"

Çift, oğulları Karan’ın ilkokul kaydı için birlikte görüntülendi. Geçen yıl anaokuluna başlayan Karan, bu yıl ilkokula adım attı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının kayıt işlemlerine eşlik etti.

Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evcen, paylaştığı fotoğrafın altına, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.