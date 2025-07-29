Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Monako'da yeni aşk pozu

Başarılı oyuncu, sürpriz ayrılığın arkasından imaj değişikliği yapıp dizi için yıllardır uzattığı sakallarını kesmişti. Banu Alkan da Özçivit'in yeni halini kendi hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" ifadelerini kullanmıştı.