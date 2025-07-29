Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Monako'da yeni aşk pozu
Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatil için Monako'ya gitti. Çiftin tatilde verdiği yeni aşk pozu beğeni topladı.
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Oyuncu Burak Özçivit, uzun süredir kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığı öğrenilmişti. Oyuncunun yapımdan ayrılma kararı sevenlerini üzmüştü.
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Başarılı oyuncu, sürpriz ayrılığın arkasından imaj değişikliği yapıp dizi için yıllardır uzattığı sakallarını kesmişti. Banu Alkan da Özçivit'in yeni halini kendi hesabından paylaşarak, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" ifadelerini kullanmıştı.
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Yeni imajıyla poz veren Özçivit, "Tatil başlar" notunu düşmüştü.