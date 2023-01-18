Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten müjdeli haber! İkinci bebeklerini kucaklarına aldılar

2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan görkemli bir düğün ile evlen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Ünlü çift bugün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLU GÜNÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Çift , heyecanla bekledikleri erkek bebeğine “Kerem“ adını verdi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit ’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.