Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e övgü dolu sözler: Her haliyle seviyorum

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili sorularını yanıtladı.

"FAHRİYE İLE BAŞ BAŞA YURT DIŞINA GİDECEĞİZ"

Evcen, "Burak'ın sürekli yurt dışında olmasından hiç rahatsız değilim. Burak bana ve çocuklarına geri kalan bütün vaktini organize ediyor" derken araya giren Özçivit; "Aileme sürekli zaman ayırıyorum. İki gün sonra Fahriye ile baş başa gideceğim yurt dışına" dedi.

"BURAK KENDİNE ÇOK GÜZEL BİR ÇİZGİ YAKALADI"

Muhabirlerin "Burak Özçivit küpe taksa tepkiniz ne olur?" sorusuna yanıt veren ünlü isim; şöyle konuştu:

Burak kendine çok güzel bir çizgi yakaladı. Onu bu haliyle çok seviyorum. Onu her haliyle seviyorum.