Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik doğum günü kutlaması
24 Aralık 1984 doğumlu olan Burak Özçivit, dün (24 Aralık 2025) itibarıyla 41. yaşına girdi. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarını sosyal medyada paylaştıkları romantik bir kutlamayla taçlandırdı.
Türk magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu yıl da aşklarının ne kadar diri olduğunu tüm Türkiye’ye bir kez daha kanıtladı.
2013 yılında bir televizyon efsanesi olan Çalıkuşu dizisinin setinde birbirlerine aşık olan ve o günden bu yana bağlarını her geçen gün daha da güçlendiren ünlü çift, Burak Özçivit’in 41. yaş gününü büyük bir sevgi sarmalı içerisinde kutladı.
2017 yılında masalları aratmayan bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, aradan geçen yıllara ve şöhretin getirdiği tüm zorluklara rağmen birbirlerine olan bakışlarındaki o derin aşkı hiç kaybetmedi. Bu mutluluğun en somut ve güzel meyveleri olan, 2019 yılında dünyaya gelen ilk oğulları Karan ve Ocak 2023’te aileye katılan küçük Kerem de bu özel kutlamanın başrolündeydi.
Fahriye Evcen, eşinin 41. yaş günü için ev ortamında hazırladığı o sıcak sürprizi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, altına düştüğü "Doğum günün kutlu olsun sevgilimiz" notuyla aslında Burak Özçivit’in sadece kendisinin değil, çocuklarının da kahramanı olduğunu vurgulamış oldu.