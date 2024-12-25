Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim

Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı. Evcen, aile fotoğraflarına "Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim - Resim : 1

Mutlu beraberliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim - Resim : 2

Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Burak Özçivit, 40 yaşına bastı. 

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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim - Resim : 3

Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı. 

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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim - Resim : 4

Evcen, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. 