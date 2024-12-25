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Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama: Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim
Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı. Evcen, aile fotoğraflarına "Hayat ne güzel hediye, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
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Mutlu beraberliklerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.
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Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Burak Özçivit, 40 yaşına bastı.
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Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı.
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Evcen, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.