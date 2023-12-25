Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik kutlama! 'İyi ki doğdun babamız'

2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı. Mutlu beraberlikleri devam eden çiften Evcen, sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit'in doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı.

'İYİ Kİ DOĞDUN BABAMIZ'

Ünlü oyuncu Burak Özçivit 39 yaşına girdi. Eşi Fahri Evcen de sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte doğum günü fotoğraflarını paylaştı.Füzel oyuncu aile fotoğraflarına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü.