Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: "Merhaba sevimli pasta"

İkinci oğluna 6 aylık hamile olan oyuncu Fahriye Evcen, Hamilelik sürecini dinlenerek geçiriyor. Asansörde ayna karşısında poz veren Evcen, sosyal medya hesabından ilk kez bu kadar belirginleşen karnını paylaştı.

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Evcen’e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, "Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuşmuştu.

"Merhaba sevimli pasta"

Altı aylık hamile olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Asansörün içinde ayna karşısında çekilen fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla paylaşan Fahriye Evcen hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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