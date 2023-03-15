Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım

2017 yılında nikâh masasına oturan,Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı kucağına almıştı. Evcen, iki ay önce de oğlu Kerem’i dünyaya getirdi. Evcen, oğlu Kerem ile ilk defa paylaşım yaptı.

“SENİ KENDİME SAKLADIM”

Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen Fahriye Evcen, kural bozdu. Evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncu, oğlu Kerem'in elini gösterdi. Evcen Kerem'le ilk kez yayınladığı videoya, Duman grubunun “Seni Kendime Sakladım” şarkısını da ekledi.

"KEREM, AĞABEYİNE ÇOK BENZİYOR"

Fahriye Evcen, doğum sonrası hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" açıklamasını yapmıştı.

Burak Özçivit ise "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullanmıştı.