Fahriye Evcen'den Londra pozları! Şık kombinleri ile göz kamaştırdı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve arkadaşlarıyla birlikte kısa bir Londra tatiline çıktı. Londra'nın sembolik mekanlarında çekilen fotoğrafları peş peşe yayımlayan 39 yaşındaki Evcen'in paylaşımları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"Çalıkuşu" dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son dönemde ekranlardan uzak kalmayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Vaktinin büyük kısmını ailesine ayıran Evcen, bu kez eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Londra tatilinden paylaşımlarla dikkat çekti.
Art arda yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini Londra sokaklarına adeta sanal bir tura çıkaran 39 yaşındaki Evcen, şık tarzıyla da göz doldurdu.
Londra sokaklarında verdiği birbirinden farklı pozlarla adeta sokağı bir podyuma dönüştüren ünlü oyuncunun gönderileri, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alarak büyük ilgi gördü.