Fahriye Evcen'den peş peşe Monaco pozları
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte tatile gittiği Monaco'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Evcen'in son Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni geldi.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
EŞİYLE MONACO'YA GİTTİ
Burak Özçivit ve meslektaşı eşi Fahriye Evcen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Çift, tatile gittikleri Monaco'dan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.