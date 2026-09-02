Fahriye Evcen'den tatil pozları

Oyuncu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, geçtiğimiz günlerde Hasan Sağdıç ile Samsun'un Bafra ilçesinde nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun, eşi Fahriye Evcen ile düğün töreninde yer almaması dikkat çekmişti.

Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlunun düğüne gelememesiyle ilgili "Adana'da dizi çekimlerinde, onun için gelemedi" dedi.

Oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit ise "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit'in yanı sıra Fahriye Evcen'in de düğünde bulunmaması ve bu süreçte Evcen'in çocuklarıyla yaptığı tatil paylaşımı eleştirilere neden oldu.

"NİYE SALDIRIYORSUNUZ?"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özçivit, şu ifadeleri kullandı: Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!

FAHRİYE EVCEN TATİLDE

Yaşananların ardından Fahriye Evcen'den yeni tatil pozları geldi.