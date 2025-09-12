Fahriye Evcen'den yaza veda pozları: 'Bir dahaki sefere görüşürüz'

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, başta Bodrum olmak üzere Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönen ünlüler iş başı yaptı. Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz mevsimine veda ettiğini duyurdu.