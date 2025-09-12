Fahriye Evcen'den yaza veda pozları: 'Bir dahaki sefere görüşürüz'
Gözde tatil beldelerinde yaz sezonunu geçiren ünlüler, birer birer işlerinin başına dönmeye başladı. Bu isimler arasında yer alan güzel oyuncu Fahriye Evcen de tatilini bitirdiğini duyurdu. Evcen, yaz boyunca çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, başta Bodrum olmak üzere Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönen ünlüler iş başı yaptı. Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz mevsimine veda ettiğini duyurdu.
Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte geçirdiği üç aylık tatilden en özel anları sosyal medya hesabından sık sık paylaştı.
Ailece verdikleri bu pozlar, çiftin boşanacaklarına dair çıkan asılsız iddialara en güçlü yanıt olarak değerlendirildi.
Evcen'in paylaşımları, hem takipçilerini mutlu etti hem de ilişkilerinin gayet iyi olduğunu gözler önüne serdi.